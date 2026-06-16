أوروسولا فون دير لاين: مصر شريك مركزى ومستقر لأوروبا بمنطقة مضطربة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:30 مساءً - قالت أوروسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن مصر شريك مركزي ومستقر لأوروبا في منطقة مضطربة.

وقالت فون دير لان على حسابها الرسمي على موقع تويتر: نحن ننفذ شراكتنا لعام 2024 بسرعة، حيث سيتم إصدار 1.5 مليار يورو هذا الشهر لدعم برنامج الإصلاح في مصر، بالإضافة إلى حشد استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو بالفعل بالتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضحت فون دير لاين، إنه تمت مناقشة الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مؤكدة أننا ندعم التنفيذ السريع من قبل جميع الأطراف للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ونتمنى أن نشهد تقدماً ملموساً في غزة فيما يتعلق بالتعافي وإعادة الإعمار.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك في أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى، التي تستضيفها فرنسا بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الدوليين، لبحث أبرز القضايا الدولية والإقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية.

وتتناول القمة عددا من الملفات المهمة، من بينها التطورات الجيوسياسية، والأوضاع الاقتصادية العالمية، وأمن الطاقة، والتغيرات المناخية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولي الدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.