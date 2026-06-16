أهلًا ياريس.. ماكرون يحتفى بالرئيس السيسى على انستجرام بأغنية حلوة يابلدى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 يونيو 2026 03:30 مساءً - نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على حسابه الرسمي بموقع انستجرام، مقطع فيديو لاستقباله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء مشاركته فى اجتماع مجموعة السبع G7 فى مدينة إيفيان الفرنسية.

وأرفق الرئيس ماكرون أغنية حلوة يابلدى مع مقطع الفيديو الذى حمل عنوان « أهلًا ياريس السيسى».

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى، التي تستضيفها فرنسا بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الدوليين، لبحث أبرز القضايا الدولية والإقليمية والتحديات الاقتصادية العالمية.

وتتناول القمة عددا من الملفات المهمة، من بينها التطورات الجيوسياسية، والأوضاع الاقتصادية العالمية، وأمن الطاقة، والتغيرات المناخية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولي الدول المشاركة، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الرؤى بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.