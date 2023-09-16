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الأرصاد الجوية : طقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 سبتمبر 2023 10:28 صباحاً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم السبت،  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

كما تتوقع الهيئة أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق ،  وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  السبت  :  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة  والصغرى  27 درجة   .

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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