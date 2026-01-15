محسن أبو رمضان: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 09:30 مساءً - قال المحلل السياسي الفلسطيني، محسن أبو رمضان، إن مصر لعبت دورًا رياديًا في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخلافات كانت قائمة حول بنية وتركيبة ومهام لجنة التكنوقراط.

جهود القاهرة

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن جهود القاهرة نجحت في ترأب الصدع بين القوى والفصائل والحصول على موافقة الجميع، بما في ذلك القيادة السياسية الفلسطينية التي رحبت بتشكيل اللجنة.

الوسطاء الدوليون

وأشار أبو رمضان إلى أن هذه الخطوة، التي احتضنها الوسطاء الدوليون من قطر وتركيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ساهمت في إزالة الغموض المحيط بخطة الرئيس الأميركي ترامب المكونة من 20 نقطة، والتي تضمنت تفسيرات عملية ولائحة تنفيذية واضحة.

وأكد أن جهود مصر المتقدمة في هذا الملف دفعت بالمرحلة الثانية من الخطة إلى الأمام، بهدف تخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.