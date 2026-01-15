القاهره الإخبارية: وصول جميع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة لمصر وبدء اجتماعاتها تمهيدا لدخول القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 09:30 مساءً - أكدت قناة القاهره الاخبارية بعد إعلان المبعوث الامريكي ويتكوف بدء المرحلة الثانية من وقف اطلاق النار وما توافق عليه اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة امس وصول جميع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لادارة قطاع غزة لمصر وبدء اجتماعاتها تمهيدا لدخول القطاع.

يذكر أن بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوزويك الأمريكية، كان قد وصف الأخبار الأخيرة بشأن غزه بالإيجابية، مشيرًا إلى أنه قبل شهر لم يكن هناك أي شعور بأن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وكان من الصعب توقع أي تقدم، حتى جزئيًا، في المسار الذي طرحه الرئيس الأميركي ترامب ومبعوثه ويتكوف.

دعاية مضللة

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن الكثير من المتفائلين رفضوا الاعتقاد بإمكانية النجاح، بسبب ما شهدوه من دعاية مضللة لفترة طويلة، لكن الأطراف الموقعة على الاتفاق، بما فيها مصر وقطر وتركيا، لعبت دورًا محوريًا في جهود التفاوض وضمان صمود الاتفاق.

وأوضح روف أن الهدف الآن هو المضي قدمًا من أجل رفاه واستقرار الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة الأميركية والقطاع الخاص داخل الولايات المتحدة سيقومان بدور كبير في هذا الملف.

المجتمع الموازي

وأشار إلى أن هناك فرصة، كما قال ترامب، لإنشاء نموذج من المجتمع الموازي داخل غزة لتحقيق التنمية الاقتصادية اللازمة، على غرار ما تم في الدوحة، لخلق فرص عمل وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.

وخلص إلى أن هذه الجهود قد تحول غزة إلى مركز للسياحة والاقتصاد، ما سيجذب الاستثمارات ويعزز مستوى المعيشة والمعايير الحياتية للمواطنين.