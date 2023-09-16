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رش وتجريع 2000 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية في الوراق

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية بالوراق، لخدمة المواطنين فى الاماكن الاكثر إحتياجًا وذلك بالجهود الذاتية لمديرية الطب البيطرى بالجيزة.

حيث نفذت المديرية قافلة بيطرية بناحية منطقة جزيرة محمد وعزبة الخلايفة التابعين لإدارة الوراق البيطرية وشارك بالقافلة أطباء إدارة الوراق البيطرية بالإشتراك مع لجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وذلك بناء علي تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال احمد بتكثيف إطلاق القوافل العلاجية الإرشادية المجانية.
وأسفرت أعمال القافلة عن ما يلي:-
1- رش عدد (1000) رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية.
2- تجريع عدد (800) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.
3- أخذ عدد (36) عينة دم  لفحص مرض البروسيلا.
4-  عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (15) رأس ماشية.
5- علاج عدد (112) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
6-  علاج عدد (57) رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.
7-  علاج عدد (150) طائر ضد الامراض البكتيرية.
8-  عمل ندوة ارشادية عن اهمية تحصين الحيوانات ضد الامراض الوبائية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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