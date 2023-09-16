نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تكشف تفاصيل أخطر قضية تزوير لكارنيه النقابة (التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن تحرّك النقابة في ملف الكيانات الوهمية، وتزوير كارنيهات النقابة، وذلك في إطار دور مجلس نقابة الصحفيين في مواجهة ظاهرة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة، الأمر الذي يُسيئ لمهنة الصحافة وللنقابة.

متهم بتزوير كارنيه نقابة الصحفيين

وقال في لقاء مع الصحفيين محرري الملف المُكلّفين بتغطية أخبار النقابة، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على متهم بتزوير كارنيهات نقابة الصحفيين، والنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ كبيرة، وإدارة موقع بدون ترخيص، وذلك بناءً على بلاغات تقدّمت بها نقابة الصحفيين، بمساعدة وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الشهر الماضي.

بلاغ للداخلية والنائب العام

وأضاف أن خالد البلشي نقيب الصحفيين، مُمثلًا للنقابة، تقدّم بالبلاغ ضد المتهم أحمد رامي محمد محمد أحمد البرم، والمُقيم بالمنصورة، وبلاغ آخر للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد نفس المتهم.

وأكد أن بلاغ النقابة لوزارة الداخلية والنائب العام، تضمّن كل الأوراق والمستندات التي حصلت عليها النقابة، والتي تُفيد قيام المتهم بتزوير كارنيهات النقابة، والاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين، وانتحال صفة صحفي، وتزوير مؤهلات دراسية.

مضبوطات المتهم

وتابع: "عقب تقديم البلاغ مباشرة، تحرّكت قوات الداخلية، وداهمت مكتب ومنزل المُتهم، وضُبط بحوزته على كميات كبيرة من الكارنيهات المزوّرة المنسوبة لنقابة الصحفيين، وعدد ٤ أكلاشيه، ومجموعة من العلامات المائية الخاصة بالنقابة، ومجموعة من المحررات المتنوّعة، و٤ أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم، ووحدة تخزين متنقلة، ولوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات، وجهاز قاطع معدني، وسخّان حراري، وتم ضبط هاتفه المحمول، وبفحصه تبيّن أنه يتضمّن كل نشاطه الإجرامي".

وأوضح "عبدالرحيم" أن المُتهم يتخذ من مكتب له في المنصورة، مقر لإدارة موقع بدون ترخيص تحت مُسمى "مصر اليوم العربية نيوز"، وتبيّن من معلومات النقابة، عمل عدد من الشباب فيه، وحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، من ٧ محافظات، أبرزها: "الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية"، ووصل به الأمر أن يكون له ضحايا مصريين ببعض الدول العربية.

تزوير كشوف قيد النقابة

واستكمل قائلًا: "أساليب النصب اعتمدت على تزوير كشوف قيد النقابة، وكان يحصل من المواطنين على مبالغ مالية، وحصل على ٥٠ ألف جنيهٍ من أحد المواطنين، بادعاء أنه سيحصل له على سيارة ووحدة سكنية من النقابة، وكان يحصل على صور من سُلم النقابة، ليوهم ضحاياه أنه دائم التردد على النقابة".

إحالة المُتهم للنيابة

وكشف سكرتير عام النقابة، أن أجهزة الأمن أحالت المُتهم أمس للنيابة، ووجّهت له تهم النصب، والتزوير ،وإدارة موقع بدون ترخيص، وغرامتها لا تقل عن مليون جنيهٍ، ولا تزيد عن ٣ ملايين جنيهٍ، وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والنصب والتزوير عقوبتهم السجن المشدد.

وقال: "الخطورة أنه لم يكتفِ بتزوير كارنيه نقابة الصحفيين، ولكنه يدير كيان وهمي آخر، اسمه النقابة العامة للعاملين بالصحف الخاصة والمستقلة، والأخطر أنه يقوم باستخراج بطاقات لضحاياه، تحت مُسمى محرر إلكتروني جريدة مصر اليوم العربية".

نقابة الصحفيين تُحذّر

وشدد "عبدالرحيم" على أن النقابة لن تتهاون، وستتخذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها الجنائية التي تعاقب على تزوير كارنيه النقابة، أو النصب على مواطنين باسم النقابة، ولن تتهاون في مواجهة تلك الكيانات الوهمية التي تُسئ لمهنة الصحافة.

وأكد سكرتير عام النقابة، أنه لا يمثّل الصحفيين المصريين سوى نقابة الصحفيين فقط، بمقرها ٤ شارع عبدالخالق ثروت، وفقًا لنص المادة ٧٧ من الدستور، وأنه كل الكيانات والنقابات الأخرى، هي كيانات وهمية.

النقابة تناشد أجهزة الدولة

وناشد سكرتير عام نقابة الصحفيين، أجهزة الدولة، بمساعدة النقابة في التصدي لتلك الكيانات مع النقابة، ووجّه الشكر للوزير ونيابة الأموال العامة، في الاستجابة لبلاغ النقابة والقبض على المتهم، الذي يُعد من أخطر الأشخاص المتوّرطين في تزوير كارنيهات النقابة.

وناشد أجهزة الدولة، سواءً المحافظين والوزراء والأجهزة المختلفة، عدم التعاون مع تلك الكيانات الوهمية، التي تُسئ لمهنة الصحافة.

وتابع: "نقابة الصحفيين ليست ضد من يعملون في المهنة، وليسوا أعضاء نقابة، ولكن ضد من ينصب باسم الصحافة، ومن يستخدم الصحافة في عملية نصب".

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن المُتهم لديه رخصة أجنبية لجريدة مصر اليوم العربية نيوز، ورئيس تحريرها عضو نقابة، وذلك للجريدة الورقية، والذي نفى معرفة أي شيء عن النشاط الإجرامي للمُتهم، وسيتقدّم للنقابة بكل الأوراق الرسمية لاستقالته من الجريدة، وسيتم عرض الأمر على مجلس النقابة.

وكشف العاملون في جريدة مصر اليوم العربية نيوز "غير المُرخّصة"، أن ترويسة الصحيفة تحمل اسم الصحفي عصام الشربيني عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

رئيس تحرير الجريدة يرد

وتواصل محررو الملف مع عصام الشربيني رئيس تحرير الإصدار الورقي للجريدة المذكورة، الذي رد بأن لديه خطاب من جهاز المطبوعات أنه رئيس تحرير الإصدار الورقي "الذي حصل على ترخيص أجنبي"، مؤكدًا أن ليس لديه أي علم بوجود اسمه على ترويسة الموقع الإلكتروني غير المُرخّص، قبل أمس، حين أبلغته النقابة بتفاصيل الواقعة.

وأكد أنه ليس شريكًا في أي عملية نصب قام بها المذكور أحمد رامي البُرم، ولا يعلم بوجود الموقع الإلكتروني من الأساس، وأن الصحيفة متوقّفة الصدور، ولم تصدر أي مطبوعات منذ نحو ٤ أشهر.

وكشف جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن عرض الأمر على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل، ليرى ما يراه مناسبًا تجاه الزميل.

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