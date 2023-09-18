نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، دعم وتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل فترة رئاسية جديدة، استنادًا على ما تقدم خلال العشر سنوات الماضية في عهده من تقدم وتنمية في كافة ربوع البلاد.

وقال النائب محمد أبو العينين في رسالة دعم للرئيس السيسي: "تحيةً ٌ طيبة ٌ مباركة ٌمن شعبٍ وفيِ أصيل، إلى قائدٍ عظيم، حمل الأمانة خير محمل، وأوفى بالعهد نُبل الوفاء، فاستلهم التاريخ وبنى الحاضر والمستقبل".

وتابع أبو العينين: "إنها رسالة تأييد ووفاء تنبضُ بالوطنية والانتماء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي سار بنا عزيزًا مقدامًا وسرنا معه شعبًا أصيلًا قانعًا نخطو الصعاب ونتجاوز العثرات، حتى صارت بلادنا تشع ازدهارًا وتنمية، وتزيدُ عزةً ومهابةً بين كل بلاد العالم".

وقال وكيل مجلس النواب: "إننا على مدار ما يقرب من 10 سنواتٍ مضت، تغيرت فيها ملامح هذا الكون، ما بين أزمات طاحنة، وحروب طويلة الأمد، وجائحةٍ عظيمة، وتغيرات مناخية، نقف هنا بكل شموخ أمام تجربة اقتصادية سياسية اجتماعية فريدة، ستبقى ملهمة لكل العالم وصفحةٌ مضيئةٌ في تاريخٍ لن يُنسى".

وتابع: "لم نقف معك سيادة الرئيس عند صعب، ولم نستسلم لمُحال، سرنا على بركة الله بعقل وحكمة زعيمٍ أرادَ فتحقق له ما أراد، بمشيئة الله وتحت راية يدٌ تبني ويدٌ تحمل السلاح".

وأضاف أبو العينين موجهًا رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي: "سيدي الرئيس.. إن أكبر الإنجازات التي لن ينساها التاريخ، عندما أرسيت ركائز الأمن وحصّنت الأنفس من الاعتداءات الغاشمة في أنبل حربٍ وأعظم معركة لتطهير البلاد من الإرهاب والفتن، بإرادةٍ صلبة وقرارٍ شجاع من زعيمٍ فطنَ أن الأمن قاطرة التنمية والاستقرار أليفَ النمو والاستثمار".

وتابع: انطلقنا معك يا سيادة الرئيس، نغير الصحراء القحلة إلى خَضارٍ مثمر، بإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.

وأضاف أبو العينين: "عاهدتنا وصدقناك يا سيادة الرئيس، عندما رأينا 30 مدينة جديدة من أجمل وأبهى المجتمعات العمرانية في العالم، تتناثر في كل ربوع المحروسة وتضيف أكثر من 10 تريليونات جنيهًا لأصول الدولة المصرية، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعدل مساحة دول كاملة".

وأردف: ثم كان الإنجازُ الأكبر والوعدُ الأجمل، والمشروع المُصنف كأكبر قاطرة تنموية حضرية حقوقية في التاريخ، والذي يمنح حياة كريمة لـ 60 مليون مواطن دفعة واحدة.

وتابع أبو العينين: لقد استنهضت في هذا الشعب هِممًا وعزائم لم يكن غيرك ليمنحها هذه الفرصة، فكانت السنوات المباركات للمرأة المصرية، وأعوامًا مثمرة لأبنائك الـ "قادرون باختلاف" واستفاقت قدرات الشباب فكان عصر التمكين الشبابي على كل المستويات.

وأضاف: إننا نسيرُ معك في خطىً ثابتة ومسارات محسوبة، نجابهُ التحديات، ونحطم العثرات، بيقينٍ ثابت وإرادةٍ مُلحة وطموحٍ لا ينفك عن الاستمرار والمواصلة في رفعة هذا البلد تعظيم مكانته.

وقال أبو العينين، إنني إذ أعهدُ إليك بالمعروف والتقدير، أستوي معك على هذا الدرب مؤيدًا وناصرًا ومعينًا لاستكمال ما بدأته من أجل مصرنا الحبيبة.. والسواد الأعظم من هذا الشعب يعرف يقينًا أن من بدأ هذه المهمة ومن عبر الصعابَ وحقق المُحالَ، جديرٌ أن يتولى مسؤولية هذا الشعب ويحفظ له مقدراته ويحمي أوطانه.

واختتم أبو العينين: نؤيدك ونبايعك يا سيادة الرئيس.. من أجل تاريخٍ نريد أن نحفظه، ومستقبل يحمل لنا كل الخير، من أجل حماية البسطاء، وحاضر الأبناء ومستقبل الأجيال القادمة.. من أجل مصر.. نعم للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية.