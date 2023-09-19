نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، تغيرت أسعار الحديد في جمهورية مصر العربية بشكل كبير، خاصة في الفترة الأخيرة وقد شهدنا تغيرات كبيرة في سعر طن حديد التسليح خلال الأشهر القليلة الماضية، وتأثرت التغيرات في مواد البناء بالتضخم العالمي وارتفاع الأسعار.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، كل ما يتعلق بأسعار الحديد اليوم وتنشر لكم كافة التفاصيل وكل ما يتعلق بسعر الحديد في السوق المحلي ضمن نطاق الخدمات التي يقدمها محتوى بوابة الفجر، وتتيح "الفجر" للقراء إمكانية الوصول المباشر إلى آخر الأخبار والتحديثات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

سعر الحديد اليوم حديد عز

سعر حديد عز 33،500 جنيه

سعر الحديد اليوم حديد المصريين

سعر حديد المصريين 32،500 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد بشاي

سعر حديد بشاي 33،000 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد العتال

سعر حديد العتال 32،800 جنيها.

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سعر الحديد اليوم حديد عطية

سعر حديد عطية 32،700 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد سرحان

سعر حديد سرحان 31،800 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد المراكبي

سعر حديد المراكبي 32،500 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد الكومي

سعر حديد الكومي 32،400 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد المعادي

سعر حديد المعادي 32،200 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد العشري

سعر حديد العشري 32،500 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد بيانكو

سعر حديد بيانكو 32،000 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد مصر ستيل

سعر حديد مصر ستيل 32،100 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد الجارحي

سعر حديد الجارحي 33،000 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد الجيوشي

سعر حديد الجيوشي 32،000 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد المدينة

سعر حديد المدينة 32،900 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد السويس للصلب

حديد السويس للصلب 33،000 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد اركو ستيل

سعر حديد اركو ستيل 32،500 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد ستار ستيل

حديد ستار ستيل 31،600 جنيها.

سعر الحديد اليوم حديد عنتر

سعر حديد عنتر 31،600 جنيها.