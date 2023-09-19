نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لاستكمال البناء".. حزب الأحرار الاشتراكيين يؤيد ترشيح السيسي لانتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الأحرار الاشتراكيين بجميع أماناته المركزية والأعضاء في كافة ربوع مصر دعمهم الكامل لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال الحزب فى بيان له، إنه يدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتعظيم الاقتصاد القومي، ووضع ركائز تطوير كافة نواحي المجتمع في التعليم والصحة وإتمام البناء السياسي الديمقراطي لدعائم الديمقراطية والحريات وتعظيم مبادئ الدستور الحاكمة لحقوق الإنسان، والحفاظ على حقوق الأفراد السياسية المنصوص عليها بالمادتين 87 و92 من الدستور الحالي.

وأشار الحزب في بيان صحفي، إلى أن الرئيس السيسي، حمل على عاتقه حماية الوطن من الإرهاب الأسود، وفي نفس الوقت أقام دولة تشهد تعظيم مفاهيم التنمية الشاملة من أجل الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مصري.