نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العالمي للمواطن المصري بالخارج يعلن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج عن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في بيان أصدره منذ قليل.

وينص البيان على أن تأييد الرئيس السيسي يأتي عن قناعة تامة في أنه الأوْلى في تولي هذا المنصب الرفيع لقيادة مصر في المرحلة المقبلة التي تشهد تطورات عالمية وأقليمية في حاجة إلى رئيس بمواصفات خاصة نؤمن أنها جميعا تتحقق في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يذكر الاتحاد في بيانه: أنه يرى التأييد المطلق لترشح الرئيس السيسي الذي جاء بناء على رغبة وإيمان جميع أعضاء الاتحاد في كافة أفرعه المنتشرة في العديد من دول العالم وفي كافة القارات، وذلك للحفاظ على النجاحات التي حققها الرئيس في كافة المجالات الحياتية وعلى جميع المحاور وفي كل الملفات: الداخلية منها والخارجية على مدار الولايتين السابقتين، والتي كانت نتيجة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي فيهما هذه النقلة النوعية للدولة المصرية لتضع قدما في العالم المتقدم، هذا الذي لم يكن ليحدث لولا تلك الشجاعة الهائلة التي يتحلى بها الرئيس من ناحية ولولا تلك الرؤية الصائية والخطط الناجعة التي عمل ويعمل الرئيس على تحقيقها.

وأكد الاتحاد في بيانه: أنهم في الخارج يثمنوا كثيرا تلك الإنجازات التي تحققت في ظل الظروف الصعبة على المستوى الدولي والإقليمي، حيث جاءت النتيجة مذهلة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار وذلك بفضل وقوف الشعب صفا واحدا مع القيادة السياسية وأبطال المؤسسة الأمنية من الجيش والشرطة هذا الذي كان له أكبر الأثر على التنمية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية.

ولا يمكننا ألا ننظر بعين التقدير والاحترام لما تحقق على مستوى التنمية والبناء من خلال تلك المشروعات القومية العملاقة وهو ما أدى إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة يشهد بها العدو قبل الصديق.

كما أوضح الاتحاد في بيانه: أنهم يعلنوا دعمهم لإعادة انتخاب السيد الرئيس لولاية جديدة، وذلك إيمانا وحرصا على تحقيق تطلعات الشعب ومواصلة تحقيق المشروع السيساوي لنهضة الدولة المصرية ولكي تتمكن مصر من وضع كلتا قدميها في عالم يوم المتحضر ولكي تنظم نفسها في العالم المتقدم.

وفي ذلك السياق قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إننا كنا في غاية السعادة حينما أعلن جميع الأعضاء وكافة أفرع الاتحاد دعمها المطلق لتروح الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الذي عكس الوعي الكامل من الزملاء الأعزاء لما يقوم به الرئيس، ولنا يتم تحقيقه على أرض الواقع.

ومن جانبه توجه نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، بالشكر لأعضاء الاتحاد مطالبا الجميع الاستعداد للمرحلة القادمة لعمل حملة في خارج مصر في كل دول العالم التي بها جاليات مصرية لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

البيان