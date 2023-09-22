نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور| أحمد الفضالي يستمع إلى مشاكل المواطنين في السيدة زينب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، جولة في حي السيدة زينب وسط المواطنين للاستماع إلى المشكلات التي يعانون منها والتعرف على عقبات الحياة التي تواجههم وطموحاتهم.

وتناقش "الفضالي" مع المواطنين، مستمعًا إلى شكاوى عدد كبير من البائعين والأهالي المتواجدين بالحي، وقال أحدهم: "الأسعار مرتفعة ولا نلاحق على مواكبة المعيشة"، وأضاف آخر: "نريد حلول لاستقرار أسعار السلع والرقابة عليها".

وعد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المواطنين أنه سيضع حلول لكل هذه المشكلات في برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أنه إذا فاز في الانتخابات المقبلة سيحل جميع أزماتهم.

وكان المستشار أحمد الفضالي أعلن خلال حواره مع "الفجر" عن أهم ملامح برنامجه الانتخابي وهو وضع خطة مُحكمة من خلالها سيصبح الحد الأدنى للأجور 10 ألف جنيه لأصحاب المعاشات، و12 ألف جنيه للدرجات المتوسطة وليست العليا.

وأضاف الفضالي أنه سيتم رصد كل الأسر التي لديها شباب عاطلين بسبب عدم وجود فرص عمل لهم، وسيتم تقديم بدل بطالة لكل هذه الأسر، مؤكدًا: «أتعهد بأن الدولة ستقوم بتوفير فرص عمل لكل الخريجين والشباب غير الحاصلين على مؤهلات كالتزام حكومي أمام المواطنين»

وتابع الفضالي أنه غير راضي عن الحالة الاقتصادية وتردي مستوى المعيشة ومعاناة المواطن، مؤكدًا أن ذلك الأمر هو الذي دفعه للترشح للرئاسة.

وأكد الفضالي: «أنا لو راضي عن الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مكنتش اترشحت لمنصب الرئاسة».، مشيرًا إلى أن من ضمن برنامجه الانتخابي إنشاء مصنع في كل قرية بمصر لزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة.

وأشار المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى أنه يوجد نحو 200 مليار من الميزانية أكثر من نصفهم يذهب للرواتب والمكافآت وإيجارات وسيارات وتكييفات وغيره، مضيفا: طيب والناس بيقولوا في بعض الدعابات "مش مهم النتيجة المهم النظام"، يعني نصرف 140 مليار على نفسنا وننقط الشعب بـ50 مليار، لا نشعر بالناس إلا إذا تعرضنا للإصابة، مش عايز أنجح كرئيس عايز أوصل الخدمات للناس.

وطالب الجهات المعنية بحل البرلمان وإقالة الحكومة فورًا ويختار الشعب أعضاء مجلس النواب مع رئيس الجمهورية في الانتخابات المُقبلة.