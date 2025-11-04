نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد اللطيف: البرمجة ستكون عنصرا أساسيا في كافة مهن المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية، والاطمئنان على تطبيق القرارات المنظمة للعملية التعليمية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وتضمنت الجولة زيارة مدرسة "أحمد لطفى السيد الثانوية بنين" بإدارة السنبلاوين التعليمية والتى تضم عدد ٢٠١٢ طالبا، حيث حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وسط طلاب المدرسة، مشيدًا بدور مدير المدرسة والمعلمين والعاملين بالمدرسة في انضباط الطلاب.

كما حرص الوزير على تفقد الفصول الدراسية ومتابعة تفاعل الطلاب مع المعلمين، واستمع لآرائهم حول المناهج ونظام شهادة البكالوريا، كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، موجها إياهم بضرورة الاهتمام بدارسة المادة على منصة "كيريو" اليابانية والتي تؤهلهم بعد تجاوز اختبار "توفاس" للحصول على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية بما ينعكس على توفير فرص عمل لائقة لهم بعد تخرجهم.

وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أيضا مستوى تحصيل الطلاب، وتنفيذ التقييمات الأسبوعية بانتظام.

ثم توجه الوزير لتفقد مدرسة السنبلاوين الثانوية بنات والتى تضم عدد ٣٠٥٨ طالبة، حيث حرص خلال تفقده للفصول على اجراء حوار مع طالبات بالصف الأول الثانوي حول الدراسة والمناهج الدراسية وخاصة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن البرمجة ستكون عنصرا أساسيا في كافة مهن المستقبل.

كما أكد الوزير، خلال حديثه مع الطالبات، على أهمية الاهتمام بدراسة مادة التاريخ في المرحلة الثانوية، موضحًا أن الوعي بتاريخ الوطن يشكّل أساس الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.

ثم توجه الوزير لتفقد مدرسة "الزريقي الابتدائية المشتركة" بإدارة السنبلاوين التعليمية، وحرص خلال زيارة المدرسة على الاطمئنان على مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة، موجهًا بضرورة انتظام تطبيق التقييمات الأسبوعية للطلاب والطالبات ومتابعتهم حرصا على متابعة تحصيلهم الدراسي وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة.

وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة "طه حسين الثانوية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تابع نسب الحضور والتقييمات الأسبوعية، واستمع لآراء الطلاب حول المنصة اليابانية الخاصة بتعلم مادة البرمجة، كما أجرى نقاشا معهم حول فرص العمل التي ستتوفر لمن يتقن هذا التخصص.

وتضمنت جولة السيد الوزير محمد عبد اللطيف كذلك مدرسة "محمد جمال الدين عثمان الإعدادية بنين" بإدارة غرب المنصورة التعليمية والتى تضم عدد ٩٥٦ طالبا، والتي حرص خلالها على الاطمئنان على مستوى الطلاب الدراسي.

كما قام السيد الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة مدرسة "سندوب الثانوية بنات" بإدارة غرب المنصورة التعليمية والتى تضم عدد ٨١٠ طالبة، وحرص خلال تفقده على الاطلاع على الكثافة الطلابية ومدى استيعاب الطالبات للمواد الدراسية.

ووجه الوزير خلال زيارته للمدرسة بتقديم شهادات تقدير للطالبات اللاتي يجتزن مستويات عليا في مادة البرمجة على المنصة وذلك في إطار تحفيزهن على مواصلة دراسة المادة، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة الطلاب والطالبات لهذه المادة حتى تتواكب قدراتهم ومهاراتهم مع مهن المستقبل.

وخلال اللقاء، أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع عدد من الطالبات حول طموحاتهن المستقبلية، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على تحديث المناهج بشكل متكامل، لمواكبة الأنظمة التعليمية العالمية.