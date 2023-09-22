نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يتفقدان توزيع 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة ومحافظ الدقهلية الدكتور/ أيمن مختار اليوم الجمعة الموافق 22/9 توزيع 3 أطنان لحوم من صكوك إطعام الأوقاف الدقهلية.

ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف وقد وصل ( 3 ) أطنان لحوم من صكوك إطعام الأوقاف لمحافظة الدقهلية، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الدقهلية 82 طنًّا.

وخلال تفقد سيارات اللحوم أشاد محافظ الدقهلية بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ممثلًا في مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، مؤكدًا أن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف من أجود أنواع اللحوم التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور/ هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء/ أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة.