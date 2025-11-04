الرياض - كتبت رنا صلاح - جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيه تنبيهًا هامًا إلى المواطنين الذين يتعاملون مع العداد مسبق الدفع «أبو كارت»، حيث حذرتهم من الشحن بقيم قليلة غير منطقية لا تتناسب مع حجم الأجهزة الموجودة، حيث يفتح ذلك باب الشك لوجود أمر غير طبيعي ووجود تلاعب أو سرقة تيار كهربائي، والأمر نفسه ينطبق على أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير الكهرباء بمبالغ قليلة بشكل غير منطقي.

لا تشحنوا بهذا المبلغ.. قرار عاجل من وزارة الكهرباء للعدادات مسبقة الشحن

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تشكيل لجان من أجل التفتيش على العدادات سواء أبو كارت أو العدادات القديمة بشكل دوري كل 3 أشهر للتأكد من عدم وجود أي تلاعب أو سرقة، كما أن هذه اللجان تراقب سلوك المستخدمين للعدادات مسبقة الدفع ورصد أي حالات يمكن أن يكون وراءها سرقة تيار، فعلى سبيل المثال الشحن بقيمة قليلة مثل الشحن بقيمة 100 جنيه شهريًا، فمن غير المنطقي أن يكون الاستهلاك بهذه القيمة المنخفضة.

وأوضحت المصادر، أن “التفتيش على العدادات لا يقتصر على العدادات مسبقة الدفع فقط، ولكن يشمل أيضًا العدادات القديمة التي تصدر لها فواتير منخفضة، باستثناء الشقق المغلقة التي لا تستهلك التيار الكهربائي إطلاقًا وتكون فواتيرها عبارة عن المقروء صفر بقيمة 9 جنيهات فقط، وما دون ذلك يكون هناك تفتيش على الفواتير المنخفضة”.

تحذير بعد مضاعفة عقوبات سرقة التيار

وحذرت المصادر المواطنين من التورط في سرقة التيار أو التلاعب في العدادات، حيث أكدت أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أصدر قرارًا في عام 2024 بتغليظ العقوبة الخاصة بسرقة الكهرباء لتكون رادعة للجميع والتصدي لأي محاولة من جانب المواطنين.