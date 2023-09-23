رئيس «حماية وتنمية البحيرات»: مصر رائدة عالميا في الاستزراع السمكي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن مصر من الدول الرائدة في مجال الاستزراع السمكي على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور أحمد سني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تعاون كبير ومثمر بين مصر وجنوب إفريقيا في ملف الاستزراع السمكي لما تتمتع به مصر من خبرات وريادة في هذا المجال، لافتا إلى أن مصر تنتج 2 مليون طن من بينهم 1.6 مليون من الاستزراع السمكي، و400 طن من البحيرات وغيراها من المصارف.

تابع رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مصر تحتل المركز الأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط والسادس عالميا، لافتا إلى أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس ساهم في تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم في مصر.