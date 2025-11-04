نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. تابع لحظة بلحظة 3-1مباراة منتخب مصر للناشئين ضد هايتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

افتتح منتخب مصر تحت 17 عامًا التسجيل في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للناشئين أمام منتخب هايتي، في المباراة المقامة على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية، بالعاصمة القطرية الدوحة في الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة في النسخة رقم 20 للبطولة.

وجاء هدف منتخب مصر بعد 3 دقائق فقط من إنطلاق صافرة المباراة، حيث سجل بلال عطية الهدف الأول بعد صناعة من حمزة عبد الكريم.

ويتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

خط الهجوم: بلال عطية - حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للناشئين برفقة هايتي وفنزويلا وإنجلترا.

مباراة منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

ويلتقي منتخب مصر مواليد 2008 مع نظيره منتخب هايتي في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات، ضمن منافسات البطولة التي تستمر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبًا من مختلف قارات العالم.



تنطلق صافرة اللقاء في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة والسعودية، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُقام المباراة على ملعب أسباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، في افتتاح مشوار الفراعنة الصغار بالبطولة العالمية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد هايتي اليوم في كأس العالم للناشئين 2025

شهدت محركات البحث تزايدًا كبيرًا في الساعات الأخيرة حول القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد هايتي اليوم، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية انطلاق أولى مواجهات منتخب مصر تحت 17 عامًا في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر خلال شهر نوفمبر الجاري 2025.

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 على ملعب «رقم 5» في منطقة أسباير القطرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث يسعى صغار الفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار البطولة.