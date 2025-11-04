نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وسلافيا براج فى دورى الأبطال والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسنال ضيفًا ثقيلًا على سلافيا براغ الليلة في دوري أبطال أوروبا بحثًا عن الفوز الرابع والصدارة

يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا قويًا على سلافيا براغ التشيكي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025، في مواجهة يسعى من خلالها الجانرز إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة، للحفاظ على صدارته بين كبار القارة الأوروبية.

موعد مباراة آرسنال وسلافيا براج فى دورى الأبطال والقنوات الناقلة

تقام مباراة أرسنال وسلافيا براغ على ملعب فورتونا أرينا في العاصمة التشيكية براغ، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة. وتنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 4 HD في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أرسنال ضيفًا ثقيلًا على سلافيا براغ الليلة في دوري أبطال أوروبا بحثًا عن الفوز الرابع والصدارة

ويدخل أرسنال اللقاء بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة، ليواصل سجله المثالي دون أي هزيمة أو أهداف مستقبلة حتى الآن. ويُعد الفريق اللندني واحدًا من فريقين فقط في البطولة، بجانب إنتر ميلان، لم تهتز شباكهما هذا الموسم، وهو ما يعكس قوة الدفاع والتنظيم التكتيكي الذي يتمتع به أرتيتا ولاعبوه.

يحتل أرسنال المركز الرابع في جدول الترتيب العام لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد برصيد 9 نقاط، خلف كل من إنتر ميلان وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بفارق الأهداف، مما يجعله قريبًا من ضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16 حال تحقيق الفوز الليلة.

على الجانب الآخر، يسعى سلافيا براغ إلى تحقيق أول انتصار له في البطولة بعد أن جمع نقطتين فقط من ثلاث مباريات سابقة، حيث تعادل أمام بودو غليمت وأتالانتا، وخسر بثلاثية أمام إنتر ميلان. ورغم نتائجه الأوروبية المتواضعة، فإن الفريق التشيكي يقدم أداءً قويًا في الدوري المحلي، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف في آخر خمس مباريات واستعاد صدارة الترتيب من منافسه سبارتا براغ.

تاريخ المواجهات بين الفريقين يصب في مصلحة أرسنال، إذ لم يتعرض الجانرز لأي خسارة أمام سلافيا براغ في أربع مواجهات سابقة، كان أبرزها الفوز بنتيجة 4-0 في بطولة الدوري الأوروبي موسم 2020-2021.