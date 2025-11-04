نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال يواجه سلافيا براغ الليلة بحثًا عن الفوز الرابع في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسنال يواجه سلافيا براغ الليلة بحثًا عن الفوز الرابع في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية موعد مباراة أرسنال وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، حيث يسعى أرسنال لتحقيق الفوز الرابع على التوالي لمواصلة سلسلة الانتصارات وتأكيد تأهله المبكر إلى الأدوار الإقصائية، بينما يطمح سلافيا براغ إلى تحقيق أول انتصار له في المسابقة هذا الموسم.

تقام مباراة أرسنال وسلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء على ملعب فورتونا أرينا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS HD.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، بينما يأتي سلافيا براغ في المركز الثامن والعشرين برصيد نقطتين فقط، ما يزيد من صعوبة المواجهة على الفريق التشيكي الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: لويس سكيلي – جابريل ماجاليش – ويليام ساليبا – تيمبر

خط الوسط: إيزي – زوبيميندي – ديكلان رايس

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس – بوكايو ساكا

وفي لقاء آخر، يلتقي يوفنتوس مع سبورتينج لشبونة في نفس الجولة من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تنطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب آليانز ستاديوم بمدينة تورينو، وتنقل أيضًا عبر شبكة بي إن سبورتس.

ويحتل سبورتينج لشبونة المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس والعشرين برصيد نقطتين فقط، في مواجهة يبحث فيها البيانكونيري عن أول فوز له في دور المجموعات.

