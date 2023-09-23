نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى مهنئا السعودية بذكرى اليوم الوطني: تهانينا الحارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الإعلامي محمد موسى، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، كل التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان وتهانينا لمعالي السفير أسامة أحمد بن نقلي سفير المملكة العربية السعودية بمصر وتهانينا الحارة للشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكري اليوم الوطني للمملكة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.