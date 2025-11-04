القاهرة - محمد ابراهيم - في عودة قوية بعد رحلة عالمية ناجحة، أعلن الفنان طه دسوقي عن الموعد الرسمي لعرض فرقته الكوميدية الشهيرة «النخبة»، والذي يأتي هذه المرة تحت شعار «السوبر شو»، ليكون أكبر عرض ستاند أب كوميدي في مصر لعام 2025.

طه دسوقي يعود إلى القاهرة بـ«السوبر شو» بعد جولة عالمية

وشارك دسوقي جمهوره حماسه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر البوستر الرسمي للعرض وعلق قائلًا:“بعد جولة 60 يوم حوالين العالم.. نزلنا أخيرًا في أم الدنيا.”

وأكد النجم الكوميدي أن الجمهور المصري على موعد مع ليلة استثنائية من الضحك والطاقة في استاد القاهرة الدولي – الصالة المغطاة، وذلك في 22 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن العرض سيكون الختام الأسطوري للجولة العالمية التي جابت عدة دول وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ويُنتظر أن يقدم طه دسوقي وفريق «النخبة» فقرات جديدة ومفاجآت خاصة للجمهور المصري، ليكون العرض بمثابة احتفال ضخم بالعودة إلى الوطن بعد رحلة مليئة بالنجاحات في مختلف أنحاء العالم.

آخر أعمال طة دسوقي

وكان آخر أعمال طه دسوقي هو فيلم سيكو سيكو، والذي تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة،فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر، وايضا مسلسل «فقرة الساحر» مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، يتألف المسلسل من ثماني حلقات تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت.

