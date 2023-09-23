نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الاتحاد المصري للتأمين: دخولنا منظومة التأمين الصحي الشامل يضمن جودة الخدمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل توقيع الاتحاد برتوكول تعاون مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، موضحا: حريصون على تقديم خدماتنا التأمينية للمنتفعين والمؤمن عليهم داخل محافظات «التأمين الصحي الشامل» للمساهمة في تطوير القطاع الطبي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف علاء الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تقديم الخدمات الطبية للموطنين من خلال شركات التأمين سيضمن لهم العديد من المزايا من بينها تقديم الخدمات بجودة عالية جدا".

تابع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، نستهدف تحقيق التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، وتوفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.