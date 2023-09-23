الهيئة الوطنية للانتخابات: مؤتمر صحفي بعد غد لإعلان تفاصيل الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 03:30 مساءً - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، مؤتمرا صحفيا بعد غد /الاثنين/ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر الهيئة الوطنية للانتخابات - في بيان أصدرته، اليوم /السبت/ - أنه من المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، حيث يعلن المستشار وليد حمزة قرار مجلس إدارة الهيئة، بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية المرتقبة ومواعيدها.

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام، المحلية والدولية المعتمدة، لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.