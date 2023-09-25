السيسي: سعداء باستضافة اجتماعات البنك الآسيوى في شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 01:35 مساءً - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركين في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية، قائلا: "اسمحولي في البداية أرحب بوزراء المالية وكل الضيوف اللى موجودين معانا النهارده، والحقيقة أننا سعداء باستضافة هذا المؤتمر في مصر ومدينة شرم الشيخ بعد 3 انعقادات افتراضية 2020 و 2021 و 2022.. وهنا نستضيفه في شرم الشيخ وحرصنا على أن نعد شرم الشيخ بشكل يليق بهذا المؤتمر اللى تتمني التوفيق فيه".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية الأساسية التى تقام فى مدينة شرم الشيخ.