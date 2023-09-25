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نائب محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بأوسيم (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - قام أبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بجولة ميدانية لمتابعة ما يجري تنفيذه من أستكمال أعمال الأعداد والتجهيز لاستقبال العام الدراسي الجديد والاطمئنان علي جاهزية المدارس بقرية بشتيل بمركز أوسيم.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستكمال الاستعدادات، والتجهيزات لبدء الدراسة واستقبال العام الدراسي الجديد والتأكيد علي سرعة أنهاء كافة التجهيزات وأتخاذ التدابير اللازمة للعملية التعليمية بالمحافظة.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة،  مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة ومدرسة بشتيل الأعدادية بنات ومدرسة بشتيل الأبتدائية الجديدة لمتابعة التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية. وشدد نائب محافظ الجيزة، على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ علي نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

كما وجه نائب محافظ الجيزة، بوضع خطة منظمة لدخول وخروج الطلاب من المدارس مع تحديد مشرفين لتنظيم صعود ونزول الطلاب من المباني بالمدارس لمنع التدافع وتحقيق الأنضباط وتنظيم مواعيد الفترات الدراسية بالمدارس المتعددة الفترات مع الأخذ في الأعتبار تحديد فاصل زمني مناسب بينهم لمنع تزاحم طلاب تلك الفترات.

كما شدد الشهابي، على رفع وإزالة جميع أشكال الأشغالات والتعديات بمحيط المدارس بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور بمحيط المدارس لمنع الاختناقات المرورية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ومحمد يحي الحبشي مدير عام أدارة أوسيم التعليمية وصبحي ظريف وكيل أدارة أوسيم التعليمية ومسؤولة هيئة الأبنية التعليمية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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