القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى الكلية الفنية العسكرية

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية وذلك للتعرف على منظومة العمل العلمية التي يتم العمل بها بالمكتب.

وألقى اللواء أ. د إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية والبحثية المختلفة بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والاستفادة من التطور العلمي المتلاحق بكافة المجالات، معربًا عن تقديره لتنظيم مثل هذه الزيارات التي تسهم في تحقيق التقارب مع الأشقاء الأفارقة.

كما ألقى الأستاذ الدكتور يسرى الشرقاوى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كلمة أشار خلالها إلى التقدير لما تقوم به القوات المسلحة من جهود فى مختلف المجالات من خلال اتباع الأسس العلمية المدروسة التى تمكن من تعظيم القدرات والإمكانيات وتحقيق المردود الإيجابى على أرض الواقع.

أعقب ذلك عرض فيلمًا تسجيليًا تناول الإمكانيات الهائلة للكلية الفنية العسكرية والتى تعد من أهم الصروح التعليمية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات.

كما استمع الوفد إلى عرض تقديمى عن مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية الذى يهدف إلى تقديم خدمة الاستشارات الهندسية وتقديم الدراسات العلمية والحلول العملية لكافة المشاكل الهندسية بواسطة نخبة من المختصين.

كما قام الوفد بالمرور على معرض المشروعات المنفذة من مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية والتى لاقت إعجاب الزائرين لما تتسم به تلك المشروعات من مواصفات علمية ذات المعايير الدولية، كما تم المرور على عدد من المعامل المشاركة في أعمال الاستشارات الهندسية والتقارير الفنية.

وفى ختام الزيارة أعرب الزائرون عن امتنانهم لما رأوه من مستوى علمى مرموق بمنظومة العمل بالكلية الفنية العسكرية مما يعكس حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى بكافة الصروح التعليمية التابعة لها وتطويعه لخدمة الوطن.