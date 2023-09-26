أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك: يبحث عدد كبير من المواطنين اليوم عبر محركات البحث عن سعر الدولار اليوم، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك، في إطار الخدمات المقدمة لنشر أحدث المستجدات وأخر الأخبار على مدار الساعة.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الشراء 30.90، سعر البيع 30.95 جنيها.

مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الشراء 30.90، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم .. البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) سعر الشراء 30.88، سعر البيع 30.95 جنيها.

البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) سعر الشراء 30.88، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. بنك الإسكندرية سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

بنك الإسكندرية سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. بنك قناة السويس سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

بنك قناة السويس سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. البنك التجاري الدولي سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

البنك التجاري الدولي سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. المصرف المتحد سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

المصرف المتحد سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. كريدي أجريكول مصر سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

كريدي أجريكول مصر سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. بنك الإستثمار العربي سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

بنك الإستثمار العربي سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. بنك المشرق سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

بنك المشرق سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. البنك العقاري المصري سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

سعر الدولار اليوم.. بنك التعمير والإسكان سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

بنك التعمير والإسكان سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. بنك البركة مصر سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

بنك البركة مصر سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. بنك بلوم مصر سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

بنك بلوم مصر سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. بنك مصر إيران للتنمية سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها.

بنك مصر إيران للتنمية سعر الشراء 30.85، سعر البيع 30.95 جنيها. سعر الدولار اليوم.. البنك المركزي المصري سعر الشراء 30.83، سعر البيع 30.96 جنيها.

البنك المركزي المصري سعر الشراء 30.83، سعر البيع 30.96 جنيها. سعر الدولار اليوم.. البنك اﻷهلي اليوناني سعر الشراء 30.75، سعر البيع 30.85 جنيها.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

قدمنا لكم من خلال بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في البنوك، والتفاصيل الكاملة وأحدث التحديثات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.