لأول مرة هذا الموسم .. محمد الننى جاهز لقيادة أرسنال فى مواجهة برينتفورد بكأس الرابطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:31 مساءً - أظهر الدولي المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال، جاهزيته لقيادة المدفعحية لاول مرة هذا الموسم ، بعد مشاركته في تدريبات ناديه، اليوم، قبل المباراة المرتقبة أمام برينتفورد المقرر اقامتها في العاشرة الا الربع من مساء غد، الأربعاء، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي 2023-2024 .

يدخل أرسنال مباراة غداً بحثاً عن تحقيق الفوز والنقاط الثلاث لضمان التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والذي سيضم 16 فريقاً.

ويتطلع محمد النني للظهور الأول خلال الموسم الحالي عندما يخوض فريقه أرسنال مباراة اليوم، حيث غاب لاعب الوسط المصري عن المشاركة في الأشهر الماضية بسبب اصابته التي أبعدته عن الملاعب قرابة 9 أشهر تقريباً.

ويتواجد محمد النني في قائمة أرسنال الأوروبية ما يضعه ضمن خطط المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الموسم الحالي بعد تجديد عقده لنهاية الموسم الحالي.

ويخشى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال من مفاجآت بطولة كأس رابطة المحترفين، خاصة وأن المنافس يقدم نتائج متذبذبة وأداء لا يرقى للمنافسة في الدوري الإنجليزي، وبالتالي يملك الدافع لتقديم أية عروض من شأنها التعبير عن نفيه بقوة خلال الموسم الحالي.

محمد النني في تدريبات ارسنال

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أيندهوفن السابقة عندما سئل عن الدولي المصري: " محمد النني في المراحل الأخيرة من عملية إعادة التأهيل".

ويعد محمد النني اللاعب الوحيد الذي لعب في دوري الابطال بقميص أرسنال ضمن الفريق الحالي، وردا على ذلك :"لايزال لاعبًا شابًا".

أضاف: "بالنسبة لي، لا يوجد أمر مختلف، نحن نفعل ذلك منذ سنوات عندما كان لدينا بيرند لينو وتعاقدنا مع ارون".

ورغم غياب محمد النني عن تشكيلة أرسنال منذ انطلاقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، إلا أنه يظل محل ثقة من المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا خلال الفترة الماضية ما ساهم في تواجد اللاعب المصري في قائمة الفريق محلياً وقارياً.

كانت هناك مخاوف من خروج محمد النني من قائمة فريق أرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن اختياره جاء ليؤكد وضع اللاعب ضمن خطط المدرب أرتيتا في الفترة المقبلة.