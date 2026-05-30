الأهلي يعيد ترتيب صفوفه.. تسويق 4 لاعبين أجانب معارين وصفقات تبادلية في الصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 01:24 مساءً - استقرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي على تسويق عدد من اللاعبين الأجانب المعارين خلال الفترة الحالية، في إطار خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق استعداداً للموسم المقبل، بهدف رفع جودة المحترفين وتوفير أماكن لصفقات جديدة.

وشملت قائمة اللاعبين المعارين الذين يدرس النادي تسويقهم بشكل نهائي كلًا من المغربي رضا سليم، المعار إلى الجيش الملكي، والتونسي محمد الضاوي “كريستو” المعار إلى النجم الساحلي، إلى جانب السلوفيني جرايشار المعار إلى أويبست المجري، والسنغالي أشرف داري المعار إلى كالمار السويدي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى التواصل مع وكلاء اللاعبين لبحث عروض انتقال نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع عدم استبعاد خيار تجديد الإعارة في حال عدم تلقي عروض مناسبة للشراء.

وفي سياق متصل، يدرس مسؤولو النادي الأهلي الدخول في صفقات تبادلية مع عدد من الأندية المحلية، باستخدام بعض اللاعبين غير المشاركين بانتظام أو العائدين من الإعارة، ضمن سياسة “المقايضة” لدعم الفريق بعناصر جديدة خلال الميركاتو الصيفي.

وتضع إدارة النادي ضمن أولوياتها تدعيم صفوف الفريق بعدد من العناصر المميزة، من بينها لاعبين محليين بارزين، في إطار خطة تهدف إلى الحفاظ على قوة الفريق ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.