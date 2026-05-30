ضبط متهم بالتعدي على جاره بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 01:24 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد جيرانها بالتعدي على والدها بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإصابته، بسبب خلافات حول الجيرة في محافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 22 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة طلخا بلاغًا من والد الشاكية، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، اتهم فيه أحد جيرانه بالتعدي عليه بالضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض، نتيجة خلافات نشبت بينهما حول الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.