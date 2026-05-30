أخبار اليمن : هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الأضحى

هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الأضحى
رفع رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام (البرلمانية – الشوروية – هيئة الرقابة التنظيمية) برقيات تهانٍ ومباركة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هـ.
وأشادت الهيئات في برقياتها بمواقف المؤتمر الثابتة في الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، والتصدي لكافة المشاريع التي تستهدف تمزيق الوطن، مؤكدة أن الوحدة اليمنية هي المنجز التاريخي الأعظم في تاريخ اليمن الحديث.
كما أكدت أن بيان المؤتمر بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين يعبر عن موقف وطني مسؤول يرفض بشكل قاطع أي أجندات تستهدف أمن واستقرار ووحدة البلاد.
وثمنت الهيئات مواقف الموتمر القومية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية، وتأكيده المستمر على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وجددت التأكيد على ضرورة مواجهة المحاولات المستمرة لإضعاف الحزب والنيل من حضوره، مشيدةً بوعي وتماسك فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات وكافة الأعضاء في التصدي لهذه المؤامرات.
واختتمت الهيئات بتثمين ما جاء في كلمة رئيس المؤتمر خلال الاجتماع الموسع الأخير، مؤكدة التفافها الكامل خلف قيادة المؤتمر برئاسة الأخ صادق بن أمين أبو راس رئيس المؤتمر.
