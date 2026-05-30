برلماني: العلمين الجديدة نموذج ناجح لمدن الجيل الرابع ومحرك رئيسى للتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مايو 2026 01:24 مساءً - أكد النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات القومية والتنموية التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تحولت من مجرد منطقة ساحلية إلى مدينة متكاملة من مدن الجيل الرابع، تجمع بين التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية والتعليمية في آن واحد.

العلمين الجديدة نموذجً حقيقيً لرؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية ذكية

وأوضح حافظ، أن العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا حقيقيًا لرؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة، حيث تمتد المدينة على مساحة تقترب من 49 ألف فدان بطول ساحلي يصل إلى نحو 14 كيلو مترًا على البحر المتوسط، بينما جرى تطوير ما يقرب من 45% من إجمالي مساحتها حتى الآن.

العلمين مدينة تعمل طوال العام

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المدينة لم تعد تعتمد على النشاط الصيفي الموسمي فقط، بل أصبحت مدينة تعمل طوال العام، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومشروعات سكنية وسياحية وخدمية وتعليمية ضخمة، وهو ما ساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع القيمة الاقتصادية لمنطقة الساحل الشمالي بالكامل.

وأشار حافظ، إلى أن العلمين الجديدة تضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية والأبراج الشاطئية الحديثة، إلى جانب الجامعات الدولية والمراكز الطبية والفنادق والمنشآت الثقافية والترفيهية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف تحويل المدينة إلى مركز إقليمي للسياحة والاستثمار والتعليم والخدمات على ساحل البحر المتوسط.

وأكد أن حجم المشروعات الجاري تنفيذها داخل المدينة يعكس ثقة الدولة في مستقبل المنطقة، خاصة مع استمرار العمل في الأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة الداون تاون، والحي اللاتيني، والمدينة التراثية، ومشروعات الأبراج والفنادق، فضلًا عن تطوير شبكات الطرق والمرافق والخدمات.

العلمين الجديدة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية

وشدد النائب أحمد حافظ، على أن العلمين الجديدة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات، وتخفيف الضغط السكاني عن الوادي والدلتا، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.