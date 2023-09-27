أخبار مصرية

الرئيس السيسى مشيدا بشباب مصر: "بقا فيه أمة شبابها بالحجم ده وتقلق من بكره"

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 12:31 مساءً - أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعجابه بشباب الخريجين، قائلا: "كنا إمبارح موجودين في الإسماعيلية وشوفنا تخريج شباب الجامعات .. والحقيقة الاحتفال ده رغم بساطاته لكن الحشد اللى تم فيه.. استدعى حاجة غريبة.

 

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بذكرى المولد النبوي الشريف: "بقا فيه أمة شبابها بالحجم ده ويبقا عندها قلق في بكره؟.. فيه أمة يكون شبابها ما شاء الله بالعدد والحجم والقدرة دي تبقا قلقانة من بكره؟.. ده بكره ده بتاعهم هما.. وهما قادرين يحفظوا أقدار هذه الأمة".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا