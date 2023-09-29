نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معاون رئيس الوزراء الأسبق: ولاية السيسي الجديدة ستكون حصاد لإنجازاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور عبدالله المغازي معاون رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ القانون الدستوري، إن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة ستكون حصاد لإنجازاته وما تم زرعه من خير خلال السنوات الماضية.

وأضاف الدكتور عبدالله المغازي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ميناء شرق التفريعة ستصبح حديث العالم خلال السنوات القادمة لأنها تربط بين 3 قارات أوروبا وأسيا وإفريقيا، لافتا إلى مينا شرق التفريعة وقناة السويس قاطرتان خلال ال 6 سنوات القادمة.

بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المجال الصناعي من خلال افتتاح مدينة الروبيكي، قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن البنية التحتية هي الأساس ونقطة الارتكاز الذي يمكن الاعتماد عليه في ملف الصناعة والاستثمار.