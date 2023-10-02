نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى محافظة شمال سيناء الجمعة القادمة الموافق 5،6 /10 لهذا العام.

القافلة الدعوية تحت رعاية الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

وتضم القافلة خمسة عشرة من العلماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “أفضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم ”.

كما يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.