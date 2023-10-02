نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يوجّه الشكر للمستشار محمود فوزي الأمين العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود وصفها بالمخلصة والكبيرة، التي أدّاها أثناء عمله بالمجلس.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس، إن المستشار محمود فوزي يتمتع بخلق رفيع، وخبرة قانونية واسعة، وقدرة على إدارة الملفات الصعبة، وإنجازها بكفاءة، وكان خير مُعين للمجلس في أعماله.

وأضاف: “أتمنّى له التوفيق في مهمته القادمة، مع ثقتي الكبيرة في إخلاصه، وأمانته، وقدرته على الإنجاز والنجاح”.

وأكد رئيس المجلس، أنه سيتم تكريم المستشار محمود فوزي يوم الأحد المقبل في مقر المجلس؛ لرغبة زملائه الذين عملوا معه في شكره، وتمنياتهم له بالتوفيق.

وكان المستشار محمود فوزي قد تقدّم باعتذار عن استكمال عمله بالمجلس، لتكليفه بمهمة اخرى تتطلّب التفرغ، وتمنى لكل زملائه والعاملين بالمجلس، التوفيق والسداد.