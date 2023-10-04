رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في إعلان نتائج مبادرة ”رعاية صيدلانية آمنة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية المبادرة استهدفت تعزيز مفاهيم الرعاية الصيدلانية الخضراء بمشاركة أكثر من 50 مستشفى من المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة والأهلية بـ 13 محافظة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نطمح في نقل المبادرة إلى الدول العربية بالتعاون مع اتحاد المستشفيات العربية لتعزيز دور مصر الرائد في المنطقة العربية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم النموذج المصري واستعراض قصة نجاح الدولة المصرية في التحول إلى الرعاية الصحية والصيدلانية الخضراء في المؤتمر الثامن والعشرون للأمم المتحدة للتغير المناخي بالتعاون مع وزارتي البيئة والخارجية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا في تقديم نموذج محلي وإقليمي ودولي في الرعاية الصحية الخضراء وحصدنا جائزتين مناصفة مع أكبر مؤسسات صحية عربية كليفلاند كلينيك أبو ظبي ودائرة صحة أبو ظبي في مجالات المستشفيات الخضراء والاستدامة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: سنعمل مع هيئتي الاعتماد والرقابة الصحية والدواء المصرية لتعميم مفاهيم الرعاية الصيدلانية الخضراء طبقًا للممارسات الصديقة للبيئة في جميع مراحلها بدءً من التصنيع وصولًا إلى التخلص الآمن من النفايات الصيدلانية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: حصدنا 6 جوائز في مسابقة مبادرة الرعاية الصيدلانية الآمنة والخضراء والمستدامة منهم الثلاث المراكز الأولى المتقدمة لمستشفيات الرمد ببورسعيد ومستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء ومجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نمضي قُدمًا في تنفيذ التكليفات الرئاسية للترجمة الواقعية لتوصيات مؤتمر المناخ COP27 من خلال إطلاق المبادرات في قطاع الرعاية الصحية والصيدلانية للتكيف مع التغيير المناخي اتساقًا مع التوجهات الدولية

رئيس الجمعية العربية لتطوير مهنة الصيدلة: لمسنا تناغم وعمل وطني متكامل بين الهيئات الصحية والمنظمات الدولية وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركات الأدوية لضمان تقديم خدمات صيدلانية آمنة ومستدامة للمجتمع .. ويُثمِّن جهود كل القائمين على المبادرة على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي والداعمين وشركاء النجاح .. ويؤكد الدور المحوري لهيئة الرعاية الصحية المصرية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في إعلان نتائج مبادرة "رعاية صيدلانية آمنة وخضراء ومستدامة" وتكريم المستشفيات الأكثر تميزًا، والتي نظمتها الجمعية العربية لتطوير مهنة الصيدلة، تحت رعاية هيئة الرعاية الصحية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير مهنة الصيدلة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة عزة أغا، رئيس المؤتمرات الدولية للصيادلة العرب، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد صفوت، الخبير الدولي في جودة الرعاية الصحية والحوكمة الإكلينيكية، إضافة إلى عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بهيئة الرعاية الصحية، ونخبة من ممثلي الجامعات المصرية والمجتمع المدني وشركات الأدوية والقطاع الخاص.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، في كلمته خلال الإحتفالية، إلى أهمية التحول إلى الصيدليات الخضراء والمستدامة والتي تتبع ممارسات صديقة للبيئة، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى من خلال توفير أدوية عالية الجودة، الحفاظ على سلامة البيئة، تقديم المشورة الصحية، التوعية بالصحة والوقاية، وتعزيز السلامة الدوائية، تلك الجهود التي تساهم في تحسين تجربة المرضى وتعزز فاعلية العلاج والوقاية من الأمراض، وتضمن تقديم خدمات ورعاية صيدلانية آمنة ومستدامة للمجتمع.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية عملت جاهدة على تحويل حلم التحول الأخضر في الرعاية الصحية إلى حقيقة واقعة، والمُضيِّ قُدمًا في تنفيذ التكليفات الرئاسية للترجمة الواقعية لتوصيات مؤتمر المناخ COP27 من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات في قطاع الرعاية الصحية والصيدلانية التي تترجم كافة الخطط التي تبنتها الدولة المصرية بناء على التوجهات والسياسات الدولية للتكيف مع التغيير المناخي.

وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية نجحت في تقديم نموذج محلي وإقليمي ودولي في المنشآت الصحية الخضراء، لافتًا إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي قد مثلت مصر في هذا الأمر، حيث حصلت على الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR فيما يتعلق بتطبيق المنشآت الصحية الخضراء، كما حصلت على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وتسجيل هيئة الرعاية كأول عضو مصري بها.

وأضاف، أنه وصلت إنجازات هيئة الرعاية الصحية إلى الوطن العربي حيث نجحت في الحصول على جائزتين مناصفة مع مؤسستين من أكبر المؤسسات الصحية في الوطن العربي، أولهما الجائزة الماسية لمستشفى شرم الشيخ الدولي مناصفة مع كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، وثانيهما الجائزة الذهبية لهيئة الرعاية الصحية مناصفة مع دائرة صحة أبو ظبي في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: أنه سنعمل مع هيئتي الاعتماد والرقابة الصحية والدواء المصرية لتعميم مفاهيم الرعاية الصيدلانية الخضراء طبقًا للممارسات الصديقة للبيئة في جميع مراحلها بدءً من التصنيع وصولًا إلى التخلص الآمن من النفايات الصيدلانية على مستوى جميع المنشآت الصحية سواء بالمستشفيات أو المراكز والوحدات الصحية، والتي بدأت في النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للصيادلة العرب بإطلاق مبادرة "رعاية صيدلانية آمنة وخضراء ومستدامة"، حيث استهدفت المبادرة تعزيز مفاهيم الرعاية الصيدلانية الخضراء بمشاركة أكثر من 50 مستشفى من المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة والأهلية في 13 محافظة.

وأشار السبكي، إلى أنه نطمح في نقل المبادرة إلى الدول العربية بالتعاون مع اتحاد المستشفيات العربية لتعزيز دور مصر الرائد في المنطقة العربية، وذلك بما تمتلكه مصر من أدوات قوية ممثلة في الجمعية العربية لتطوير مهنة الصيدلة وهيئات الصحة والمنشآت الصحية والكوادر الصيدلانية الفائزة بالمبادرة وشركاء النجاح من شركات الأدوية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، الذي يؤهلها للانتقال بهذه المبادرة من كونها مبادرة وطنية إلى مشروع قومي يتم تنفيذه على مستوى مصر والدول العربية لتحقيق نجاحات أكبر للمشروع، ومؤكدًا أنه لا يوجد حلم يمكن تحقيقه إلا بالإصرار على النجاح وتضافر كل الجهود لإحداث تغيير إيجابي وملموس لدى المواطنين.

وتابع: أنه نسعى نحو تقديم النموذج المصري واستعراض قصة نجاح الدولة المصرية والجهد المبذول في التحول إلى الرعاية الصحية والصيدلانية الآمنة والخضراء والمستدامة سواء كان بالتخطيط أو بتطبيق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أو بإجراءات هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد وما تم تنفيذه بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية أو القطاعات الصحية المصرية المختلفة على أرض الواقع في المؤتمر الثامن والعشرون للأمم المتحدة للتغير المناخي COP28، وذلك بالتعاون مع وزارتي البيئة والخارجية المصرية.

وشارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال الاحتفالية، في تسليم الدروع والجوائز للفائزين في مسابقة مبادرة "رعاية صيدلانية آمنة وخضراء ومستدامة" للمستشفيات الأكثر تميزًا في تحقيق أهداف المبادرة، والتي تهدف إلى تشجيع وتكريم المنشآت الصحية التي تتميز بممارسات خضراء ومستدامة في مجال الصحة، وتعكس هذه المسابقة التزام الهيئة بدعم وتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصيدلة، حيث حصدت هيئة الرعاية الصحية على 6 مراكز منهم الثلاث المراكز الأولى المتقدمة بالمسابقة، وهم على التوالي لـ "مستشفى الرمد ببورسعيد، مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية"، إضافة إلى مستشفيات "الكرنك الدولي بالأقصر، الأطفال التخصصي بالأقصر، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة بالإسماعيلية"، وحيث فاز بالمسابقة إجمالي عدد 10 مستشفيات تتبع القطاعات الصحية المصرية المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه المشاركة تعد فرصة قيّمة للتأكيد على التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز ثقافة الصيدليات الخضراء والمستدامة، وتحقيق رؤية الرعاية الصحية الآمنة والنوعية في مصر، وتابع: نحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة وأمان المرضى، وموجهًا الشكر للجمعية العربية لتطوير الصيادلة على تنظيم هذه الاحتفالية المهمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على المبادرة، معربًا عن التطلع إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك في سبيل تعزيز الصيدليات لتكون خضراء ومستدامة، وتحقيق الرفاهية الصحية للمجتمع المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور سامر الرفاعي، رئيس الجمعية العربية لتطوير مهنة الصيدلة، إنه لمسنا تناغم وعمل وطني متكامل بين الهيئات الصحية والمنظمات الدولية وشركاء المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركات الأدوية لضمان تقديم خدمات صيدلانية آمنة ومستدامة للمجتمع، كما ثمَّن جهود كل القائمين على المبادرة على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي والداعمين وشركاء النجاح، مؤكدًا الدور المحوري لهيئة الرعاية الصحية المصرية.