عمر مرموش يسجل هدف تعادل فرانكفورت فى شباك باوك بدوري المؤتمر.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 12:31 صباحاً - نجح المهاجم المصري عمر مرموش فى تسجيل هدف تعادل فريقه إينتراخت فرانكفورت الألماني، فى شباك فريق باوك سالونيكا اليوناني، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "تومبا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023/24.

وجاء هدف عمر مرموش فى الدقيقة 68 من زمن اللقاء، من انفراد بالمرمي، قبل أن يسدد الكرة بطريقة رائعة، على يسار حارس الفريق اليوناني.

وكان أندريا زيفكوفيتش قد سجل هدف باوك سالونيا، فى الدقيقة 28 من زمن اللقاء، من تسديدة خدعت حارس إينتراخت فرانكفورت.

وبدأ إينتراخت فرانكفورت، اللقاء بتشكيل مكون من: تراب، باتشو، كوخ، مرموش، شعيبي، السخيري، لارسون، هاوجي، نجانكام، توتا وكناوف.

ويحتل فريق باوك اليوناني صدارة ترتيب المجموعة السابعة، برصيد 3 نقاط متساويا مع فرانكفورت ولكل منهم 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة.

بينما يتذيل فريقا هلسنكي وأبردين ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط لأى منهما بعد خسارتهما في مباراة الجولة الأولى.

ويأمل مرموش ورفقاؤه في الفوز لاعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 في المسابقة الأوروبية.

وسجل عمر مرموش نجم المنتخب الوطنى، أول أهدافه الأوروبية، لصالح فريقه آينتراخت فرانكفورت في الجولة الماضية ضد أبردين الإسكتلندى، فى مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023/24.

وجاء هدف مرموش من ركلة جزاء في الدقيقة 13، ليوقع على أول هدف أوروبى في مسيرته التي دافع خلالها عن ألوان سانت بولي وشتوتجارت وفولفسبورج قبل انتقاله إلى أينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم الجارى.

ورفع مرموش رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم بعد 8 مباريات فقط بواقع هدف في الدورى والكأس واليوم في أوروبا.