القاهرة الإخبارية نقلا عن مكتب نتنياهو: المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة من الصفقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 04:31 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مكتب نتنياهو، إن المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة من الصفقة.

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم وأكثر من 6 آلاف طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.