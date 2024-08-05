إبراهيم عبد الجواد: تجهيز شاشات بالعلمين الجديدة لمتابعة مباراة مصر وفرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 5 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد المتحدث باسم مهرجان العلمين ومقدم برنامج "صباح العلمين"، أن هناك شاشات جاهزة اليوم في مدينة العلمين الجديدة من أجل متابعة مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا في نصف النهائي، متابعا: "ان شاء الله نحقق إنجاز يحصل لأول في تاريخنا بالوصول إلى المباراة النهائية وزي ما كان العلمين وشها حلو وصعدنا لنصف النهائي وهو الإنجاز الذي لم يتحقق منذ 60 عاما".

وأضاف خلال برنامج "صباح العلمين" الذي يعرض على قنوات المتحدة: "فرنسا صاحبة الأرض والجمهور ولكن ان شاء الله منتخب مصر قادر على المواجهة.. والشاشات في العلمين تعرض كل المباريات وبالأمس تابعنا فوز النادي الأهلي على نادي المقاولون العرب من العلمين الجديدة.. وتابعنا من هنا تألق "فاندم" أبو علي ومش هقول وسام أبو علي الذي يواصل التألق مع النادي الأهلي وأول هاتريك مع الأهلي منذ 3 سنوات".

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.