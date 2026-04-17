يلا شوت مباشر...بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وجوهور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 06:33 مساءً - في محطة لا تحتمل التراجع، يلتقي الأهلي السعودي مع جوهور دار التعظيم الماليزي على ملعب الإنماء ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 حيث تتحول المباريات من مجرد منافسة إلى معارك تكتيكية تحسم بأدق التفاصيل.

هذه المواجهة لا تقاس فقط بنتيجة بل بقدرة كل فريق على الصمود تحت الضغط لأن الفائز سيخطو خطوة كبيرة نحو الحلم القاري بينما سيودع الآخر البطولة مهما كانت رحلته ناجحة قبل ذلك.

تأهل الأهلي إلى هذا الدور بعد مواجهة شاقة أمام الدحيل حيث احتاج الفريق إلى مجهود إضافي لحسم بطاقة التأهل في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يترجم تفوقه بهدف منح الجماهير لحظة ارتياح بعد صراع طويل.

هذا الانتصار لم يكن مجرد تأهل بل رسالة واضحة بأن الفريق يمتلك القدرة على التعامل مع أصعب السيناريوهات وهو ما سيكون سلاحه الأهم في مواجهة جديدة لا تقل صعوبة.

على الجانب الآخر يدخل جوهور دار التعظيم اللقاء بعقلية الفريق الذي لا يخشى الأسماء الكبيرة بل يبحث عن كتابة قصة خاصة به في البطولة، الفريق الماليزي يعتمد على التنظيم والانضباط مع قدرة على استغلال الفرص القليلة وهو ما قد يجعله خصمًا مزعجًا إذا لم يتم التعامل معه بحذر.

موعد مباراة الأهلي ضد جوهور دار

الجماهير على موعد مع لقاء الأهلي وجوهور اليوم الموافق 17 أبريل 2026 حيث تبدأ المباراة عند الساعة 5:45 مساءً بتوقيت السعودية بينما تكون عند 6:45 مساءً بتوقيت الإمارات في توقيت يضع المواجهة ضمن أبرز مباريات اليوم على الساحة الآسيوية.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد جوهور دار

سيتم بث لقاء الأهلي ضد جوهور دار عبر شبكة beIN Sports التي تواصل نقل منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة إلى جانب قنوات الكأس التي تشارك في تغطية البطولة، ويمكن متابعة المباراة تحديدًا عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، كما تنقل أيضًا عبر قناة الكأس 5 مع تغطية متكاملة تشمل التحليل الفني قبل وبعد اللقاء.

معلق مباراة الأهلي ضد جوهور دار

مباراة الأهلي ضد جوهور دار تأتي بصوتين مختلفين في الأسلوب حيث يتولى أحمد البلوشي التعليق عبر قناة بي إن بأسلوب يميل إلى التحليل الهادئ والتركيز على تفاصيل اللعب.

بينما يظهر خليل البلوشي عبر قناة الكأس بأسلوب أكثر حماسًا، يعتمد على رفع إيقاع المباراة صوتيًا ما يمنح المشاهد تجربة مليئة بالإثارة مع كل هجمة وفرصة.