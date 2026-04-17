اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد جوهور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 04:30 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة الآسيوية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي السعودي ونظيره جوهور دار التعظيم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء قوي يُقام على ملعب ملعب الإنماء بمدينة جدة.

ويدخل الأهلي اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره القاري نحو اللقب، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعدما نجح في عبور دور الـ16 عقب فوزه على الدحيل القطري بهدف دون رد، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على البطولة.

في المقابل، يدخل فريق جوهور المباراة بثقة كبيرة بعد نجاحه في إقصاء سانفريس هيروشيما الياباني، ما يجعله خصمًا عنيدًا يسعى لمواصلة مفاجآته في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد جوهور

تمتلك شبكتا beIN Sports وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفران تغطية مباشرة للمواجهة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر القنوات التالية beIN SPORTS HD 2و Al Kass 5.

موعد مباراة الأهلي ضد جوهور

تُقام المباراة يوم الجمعة 17 أبريل 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام:

5:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

4:45 مساءً بتوقيت القاهرة

وتُعد هذه المواجهة من أبرز مباريات الدور ربع النهائي، في ظل قوة الفريقين ورغبة كل طرف في خطف بطاقة العبور إلى نصف النهائي.