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رسالة الرئيس السيسي لأبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 11:25 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لأبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك':

أولمبياد باريس 2024

أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 لقد رفعتم اسم مصر عالياً:

أحمد الجندي الحائز علي الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث.

-سارة سمير الحائزة علي الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال.

-محمد السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف.

إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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