رسالة الرئيس السيسي لأبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 11:25 مساءً - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لأبطال مصر الفائزين بميداليات في أولمبياد باريس 2024.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي 'فيس بوك':

أولمبياد باريس 2024

أتوجه بالتهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 لقد رفعتم اسم مصر عالياً:

أحمد الجندي الحائز علي الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث.

-سارة سمير الحائزة علي الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال.

-محمد السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف.

إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.