السيسي يهنئ أبطال مصر بالأولمبياد: إنجاز جديد يضاف لهذا الجيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 11:25 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لأبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيق الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الاولمبياد المقامة في باريس.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، :"أتوجه بالتهنئه لأبطال مصر في أولمبياد باريس ٢٠٢٤ لقد رفعتم أسم مصر عالياً.

-أحمد الجندي الحائز علي الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث.

-سارة سمير الحائزة علي الميدالية الفضية في لعبة رفع الأثقال.

-محمد السيد الحائز علي الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن هذا إنجاز جديد يضاف لإنجازات هذا الجيل، ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي.