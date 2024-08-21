قرعة كأس العالم لأندية اليد في العلمين الجديدة السابعة مساء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:32 صباحاً -

تستضيف مدينة العلمين الجديدة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء ، قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد التى ستسضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل .

ومن المقرر أن يشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر و من الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء وسط تواجد رئيسا جهاز كلا الفريقين .

ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسئولى الرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأسرة كرة اليد بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد و مسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة و راعى الإتحاد .

وجاء تصنيف الفرق المشاركة كالتالى :

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – جامعة سيدني الأستراي.

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى، ونائبه سيف الوزيرى، ومسئولى اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.