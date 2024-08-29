نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي: مناهج الصف الأول الإعدادي تنمي قدرات الطالب في اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والخبير التربوي، إن تطوير مناهج الصف الأول الاعدادى، يعد جزء من منظومة تطوير التعليم المصري، واحداث نقلة نوعية في تفكير ومهارات المتعلم بحيث يكون قادرا على التكيف مع متغيرات العصر الحديث ومتطلباته، وهو تطوير في بناء شخصية الطالب أكثر من كونه تطويرا لشكل الكتاب فقط.

وكشف الخبير التربوي، بمنشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أنه فى ضوء اطلاعي على كتاب اللغة العربية للصف الأول الاعدادى وجدت إنه يتميز بمميزات تربوية عديدة، حيث تتضمن الكتاب:

1- استخدام ألوان وأشكال جذابة للطالب والمعلم

2- تنظيم الكتاب بشكل يفوق تصميم الكتب الخارجية، مما يجعل الطالب يستطيع الاستغناء عن تلك الكتب الخارجية

3- دمج التكنولوجيا مع الكتاب الدراسي واستخدام Q R Code، مما يوفر محتوى تفاعليا واكثر جاذبية للطالب

4 - عرض مكونات المادة في البداية بشكل ممتاز يشمل وحدتين تتناولا موضوعين مهمين (الهوية والهوايات) وتناول هذين الموضوعين من خلال أقسام اللغة العربية المختلفة (روايات، مقالات، قصائد وغيرها)

5-الربط بين الأصالة(الهوية والحضارة المصرية) والمعاصرة(الهوايات ودرس عن بطل العالم في الاسكواش )

6- تحديد الأهداف من كل درس في بدايته مما يوجه الطالب إلى تنظيم تعلمه وعدم التشتت

7- تغطية الأهداف لعدة مجالات مهمة ما بين الفهم والتحليل والاستنتاج والتطبيق، وحل المشكلات، والتفكير النقدى، والابداع، كما تشمل تنمية مهارات التحدث وليس فقط الكتابة أو القراءة لدى الطلاب، وهي مهارات لا تقل عن المهارات التى تتضمنها المناهج العالمية

8- بدء الكتاب بتقييم تشخيصي (مبدئي أو قبلي) لما تعلمه الطالب من معلومات في الصفوف الدراسية السابقة في منظومة 2.0 ليتعرف كل طالب على مستواه بالضبط قبل بدء دراسة المنهج، والانطلاق منها إلى التعلم الجديد

9- استخدام استراتيجيات التعلم النشط في عرض الدروس(مثل حل المشكلات وطرح الاسئلة والتعلم التعاونى والبحث عن المعلومة، والمهام الادائية والمشروعات) وعدم استخدام طريقة السرد التقليدية.

10- كثرة التدريبات والأنشطة التى تنمى قدرات الطالب العقلية العليا وتنوع تلك التدريبات



11- استخدام أنشطة تقييم تكوينى في نهاية كل موضوع تفيد في التأكد من تمكن الطالب من كافة تفاصيل الموضوع قبل بدء دراسة الموضوع الجديد، كذلك انتهاء كل وحدة بأنشطة تدريبية

12- استخدام محتويات تعليمية متنوعة ما بين لفظية وبصرية لتيسر التعلم لدى الطلاب ذوى أساليب التعلم المختلفة

13- تضمين كافة فروع اللغة العربية(قراءة، شعر، أدب، بلاغة، نحو الخ) داخل وحدات الكتاب بشكل وظيفي وتكاملى يسهم في تنمية الابداع لدى الطالب وليس بشكل منفصل.

واختتم الخبير التربوي، قائلا "أن المناهج بصفة عامة سيسهم في تنمية قدرات الطالب في اللغة العربية بشكل جيد، شريطة توافر الوقت المناسب لتدريسه والمعلم الكفء، مع ضرورة بدء الطالب في الاستذكار من اول ايام الدراسة وعدم تأجيل المذاكرة قدر الإمكان ومتابعة معلمه".