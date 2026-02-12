اطّلع على بالفيديو.. هدف ناصر منسي القاتل مع الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:22 صباحاً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على حساب نظيره سموحة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

هدف الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75، عندما تلقى ناصر منسي تمريرة مميزة من زميله خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء، ليستلم الكرة ويسددها بقوة في الشباك، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على صدارة الترتيب

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ارتقى الزمالك إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق أربع نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز السادس.

ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة للفريق الأبيض قبل مواجهاته المقبلة، في ظل سعيه لمواصلة الضغط على المتصدر والدخول بقوة في صراع القمة خلال الجولات القادمة.