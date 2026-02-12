الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم مستوطنون، الأربعاء، محطة بئر جبع (صانور) في محافظة جنين، للمرة الثانية، بهدف الاستحواذ على المياه وحرمان الفلسطينيين القاطنين في المنطقة من مصادرهم المائية.

مستوطنون يقتحمون محطة بئر جبع جنوب جنين

وأفادت سلطة المياه، في بيان لها، بأن هذا الاقتحام يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات المتكررة التي باتت تستهدف مرافق المياه في محافظات مختلفة، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لأمن وسلامة الطواقم الفنية، ويعرض استمرارية الخدمات الأساسية لمخاطر جدية.

وأوضحت أن محطة بئر جبع تخدم ما يقارب 50 ألف نسمة في قرى جنوب جنين، وهي: جبع، والفندقومية، وصانور، وعجة، وعنزا، والزاوية، وفحمة، والرامة، وواد دعوق، والمنصورة، ومجلس الخدمات المشترك، مما يجعل أي اعتداء عليها ينعكس بشكل مباشر على حق الفلسطينيين في الحصول على المياه بشكل منتظم وآمن.

وشددت على أن طواقمها تواصل العمل وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة لضمان استدامة الخدمة في مختلف الظروف، مؤكدة أن مرافق المياه تُعد منشآت مدنية حيوية يحظر المساس بها أو استغلالها تحت أي ظرف.

وطالبت سلطة المياه، الجهات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية اللازمة لمنشآت المياه والعاملين فيها، ووقف الاعتداءات المتكررة التي تهدد استقرار المنظومة المائية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للفلسطينيين وصون حقهم في الوصول الآمن والمستدام إلى المياه.