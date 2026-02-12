البابا تواضروس الثانى يعلن صلاته من أجل نجاح مسيرة العمل الوطنى للحكومة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:23 صباحاً - تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة الذين جرى تجديد الثقة فيهم للاستمرار فى أداء مهامهم، كما هنأت الوزراء الجدد بثقة القيادة السياسية وبدء مهمتهم الوطنية في خدمة الوطن.

التقدير الكامل للمسؤلين

وأكدت الكنيسة فى بيانها تقديرها الكامل للجهود التى بذلها الوزراء السابقون خلال فترة عملهم، معربة عن امتنانها لما قدموه من عطاء في مختلف الملفات والمسؤوليات التى أوكلت إليهم.

وشددت الكنيسة على صلاتها الدائمة بأن يبارك الله عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وأن يمنح أعضاءها الحكمة والتوفيق فى مواجهة التحديات، وتحقيق الأهداف المرجوة، بما يلبي تطلعات الشعب المصرى نحو مزيد من الاستقرار والتنمية.

وأعربت الكنيسة عن دعمها لمسيرة العمل الوطنى، فى إطار تفعيل الخطط والاستراتيجيات التي تستهدف قيادة مصر نحو مستقبل أفضل، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بيان الكنيسة الأرثوذكسية