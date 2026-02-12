نتيجة مباراة الزمالك وسموحة اليوم بالدوري المصري.. الملخص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:22 صباحاً - أسدل الستار منذ قليل على مواجهة الزمالك وسموحة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لموسم 2025-2026 ونجح الأبيض في اقتناص فوز ثمين بهدف دون رد 1-0 .

ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة

البداية جاءت سريعة من جانب سموحة وكاد حسام أشرف أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة بعدما ارتقى لعرضية متقنة لكن رأسيته مرت أعلى العارضة رد الزمالك لم يتأخر إذ أهدر شيكو بانزا فرصة محققة بعد دقيقتين فقط غير أن أحمد ميهوب تألق وأبعد الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 18 أنقذ مهدي سليمان مرماه من تسديدة قوية كادت تمنح الموج الأزرق الأفضلية، واستمرت المحاولات البيضاء حيث أطلق محمد السيد تصويبة قوية في الدقيقة 27 لكن ميهوب واصل تألقه وحافظ على نظافة شباكه.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول عاد مهدي سليمان ليتألق مجددًا ويتصدى لرأسية خطيرة من عبد الرحمن عامر في الدقيقة 44 لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي رغم الفرص المتبادلة.

ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وسموحة

مع انطلاق الشوط الثاني هدأ إيقاع اللعب نسبيًا وقلت الخطورة على المرميين، لجأ معتمد جمال إلى دكة البدلاء بحثًا عن الحلول فدفع بمحمد إسماعيل بدلًا من محمد إبراهيم، ثم أشرك عدي الدباغ وناصر منسي على حساب سيف الجزيري وشيكو بانزا في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 68 واصل مدرب الزمالك تحركاته بإقحام عبد الله السعيد بدلًا من محمد السيد في محاولة واضحة لزيادة الفاعلية الهجومية.

هدف ناصر منسي في سموحة

وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 77 عندما استلم ناصر منسي الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت الشباك مانحًا الزمالك هدف التقدم الذي حافظ عليه الفريق حتى نهاية اللقاء، بهذا الفوز حصد الزمالك ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري بينما تجمد رصيد سموحة بعد مباراة شهدت صراع تكتيكي وتألق لافت من حارسي الفريقين.